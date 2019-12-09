"Договорились продолжать договариваться": в Нафтогазе заявили о провале переговоров

Юрий Витренко / 24 Канал

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, а также их помощники, которые присутствовали на переговорах (от Украины министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директора НАК Нафтогаза Юрия Витренко, от России - глава Газпрома Алксей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак), не сумели прийти к каким-то существенным подвижкам в вопросах транзита российского газа через территорию Украины и выплаты 3 млрд долга по решению шведского суда.

"Договорились продолжать договариваться", - кратко подытожил переговоры директор НАК Юрий Витренко.

"Мы посмотрим, когда продолжатся двусторонние переговоры и трехсторонний формат с Еврокомиссией, к которому мы также вернемся. Российской стороне мы аргументировано пояснили, почему наша позиция по выполнению решения Стокгольмского арбитража является обязательной к выполнению, а наши требования законными", - добавил он.

По его словам, в любом формате переговоров необходимо, чтобы между собой договорились хозяйствующие субъекты, с украинской стороны – Натофгаз и оператор украинской ГТС, с российской – Газпром.

"Мы излагали позиции хозяйствующих субъектов и договорились продолжать переговоры", - сказал Витренко.

Ранее росСМИ сообщили, что разведение сил на Донбассе сорвалось, Киев не согласился на предложенные условия.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.

Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3.