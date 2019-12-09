Путин дал оценку встрече с Зеленским

/ Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент России Владимир Путин остался доволен первой двусторонней встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоялась в рамках нормандского формата в Париже.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ в кулуарах журналистам.

Встреча Путина и Зеленского завершилась. Путин прокомментировал ее итоги так: "Хорошо, по-деловому"



Сейчас их переговоры продолжатся с участием Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, передает корреспондент Дождя



Видео: Антон Желнов / Дождь pic.twitter.com/QSShvTdLBq — Телеканал Дождь (@tvrain) December 9, 2019

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Встречу лидеров нормандской четверки прервали ради первых в истории переговоров между Зеленским и Путиным.

"Переговоры лидеров стран нормандской четверки прервано ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - сказано в сообщении Офиса президента.

Как известно, в Париже на нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Это первая личная встреча российского и украинского лидеров. Ранее они общались только по телефону.

Вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.

В свою очередь Зеленский также привез на нормандские переговоры большую делегацию. В состав официальной делегации Украины вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков и др.

Главред в одной новости собрал все подробности исторической встречи лидеров нормандской четверки в Париже, которая стала первой за более чем трехлетний период.