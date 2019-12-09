Жди, пока все выйдут: Путин жестко осадил Зеленского / УНИАН

В Париже началась нормандская встреча: 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.

Меж тем определенный конфликт уже наметился и между главами Украины и РФ – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Такую информацию озвучил в Twitter российский журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он опубликовал видео, на котором Путин обратился к Зеленскому. Причем слов в общем гвалте не разобрать, а вот жест российского лидера виден отчетливо.

Читайте также"Вова лжет даже молча": что выдали жесты Путина и Зеленского на нормандской встречеПо версии Смирнова, Путин заявил: "Сейчас все выйдут и поговорим" – тем самым затыкая рот начавшему что-то говорить Зеленскому.

В то же время не все в комментариях согласны с такой трактовкой высказывания Путина.

‏"Он папку сказал перевернуть! Зачем врать!?" – возмутился Balashov Vladimir.

"Подсказал развернуться для фотографирования", – выдвинула свою версию Spacibko Vera.

"Сейчас все выйдут и поговорим": Путин жестом остановил Зеленского pic.twitter.com/llA2dn9A2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Напомним, вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.

В свою очередь Зеленский также привез на нормандские переговоры большую делегацию. В состав официальной делегации Украины вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков и др.