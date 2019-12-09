"Жди, пока все выйдут": Путин жестко осадил Зеленского

Встреча Путина и Зеленского вышла не слишком теплой.
В Париже началась нормандская встреча: 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.
Меж тем определенный конфликт уже наметился и между главами Украины и РФ – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Такую информацию озвучил в Twitter российский журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Он опубликовал видео, на котором Путин обратился к Зеленскому. Причем слов в общем гвалте не разобрать, а вот жест российского лидера виден отчетливо.
Читайте также"Вова лжет даже молча": что выдали жесты Путина и Зеленского на нормандской встречеПо версии Смирнова, Путин заявил: "Сейчас все выйдут и поговорим" – тем самым затыкая рот начавшему что-то говорить Зеленскому.
В то же время не все в комментариях согласны с такой трактовкой высказывания Путина.
"Он папку сказал перевернуть! Зачем врать!?" – возмутился Balashov Vladimir.
"Подсказал развернуться для фотографирования", – выдвинула свою версию Spacibko Vera.
"Сейчас все выйдут и поговорим": Путин жестом остановил Зеленского pic.twitter.com/llA2dn9A2Z— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.
Напомним, вместе с Путиным в Париж прибыли руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.
В свою очередь Зеленский также привез на нормандские переговоры большую делегацию. В состав официальной делегации Украины вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков и др.