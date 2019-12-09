Богдан, Аваков, Пристайко и Хомчак: Зеленский привез на нормандские переговоры большую делегацию

Зеленский взял на встречу в Париже целую делегацию / УНИАН

В состав официальной делегации Украины на встречу в "нормандском формате" вошли глава Офиса президента Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, министр МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

"У нас достаточно большая делегация. Есть господин Хомчак... Вы увидите, когда мы будем выходить", - рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Париже, передает hromadske.

Также стало известно, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на нормандский саммит в Париже прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Читайте такжеАудиенция Зеленского с Путиным в Париже: глава Кремля будет не одинНапомним, встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина один на один запланирована на 21:40 в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Также ранее был опубликован график Владимира Зеленского в рамках нормандского саммита.

Президент Украины прибудет в Елисейский дворец в понедельник, 9 декабря, в 14:55 по местному времени (15:55 по киевскому времени).

В 15:05 (16:05 по Киеву) запланирована встреча Зеленского с Макроном. На 15:30 (16:30 по Киеву) назначена встреча Зеленского с Меркель.

На 16:00 (17:00 по Киеву) запланировано начало встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата".

На 18:45 (19:45 по Киеву) назначена встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.