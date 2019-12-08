Опубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита"

Владимир Зеленский примет участие в саммите "нормандского формата" / Reuters

Перед началом встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже президент Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В соответствии с графиком, опубликованным Зеленский прибудет в Елисейский дворец в понедельник, 9 декабря, в 14:55 по местному времени (15:55 по киевскому времени).

В 15:05 (16:05 по Киеву) запланирована встреча Зеленского с Макроном. На 15:30 (16:30 по Киеву) назначена встреча Зеленского с Меркель.

На 16:00 (17:00 по Киеву) запланировано начало встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата".

Читайте такжеВстреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели УкраиныНа 18:45 (19:45 по Киеву) назначена встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Обратим внимание, что в графике не запланирована двухсторонняя встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.