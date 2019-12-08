Зеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросы

Мендель озвучила главные вопросы Зеленского на нормандских переговорах / коллаж УНИАН

На переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса, заявила пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не фейковое, прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", – пишет Мендель.

При этом Мендель подчеркнула, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, поэтому они важнее, а последний – условие для проведения выборов на Донбассе.

"Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины может произойти, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – особо отметила пресс-секретарь Зеленского.

Также Мендель обратила внимание на то, что у Украины есть сильные союзники в лице Германии и Франции.

"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет войны", - отметила Мендель.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского попросила украинцев вспомнить, что за последние три года прогресса в вопросе окончания войны не было.

"Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых. При этом много сил внутри страны готовы подрывать усилия по достижению мира ради своих политических рейтингов", - сказала она.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Москву с большей готовностью идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины.

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - заявил Маас.

Отметим, Маас подчеркнул, что теперь наступила очередь России демонстрировать, что с ней можно договариваться.

"Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия", - добавил глава МИД Германии.

Читайте такжеЗеленский собрал заседание СНБО накануне встречи в "нормандском формате"Также ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержат позицию Киева во время переговоров в нормандском формате 9 декабря.

"Я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне", - заявил Зеленский