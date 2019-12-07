"Какого черта вы даже не пытались": Зеленский назвал союзников на нормандской встрече

Зеленский назвал союзников на нормандском саммите / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее срочно созвал СНБО перед встречей с Путиным, выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержат позицию Киева во время переговоров в нормандском формате 9 декабря.

"Я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне", - громогласно заявил Зеленский в эфире программы Свобода слова.

При этом Зеленский уточнил, что прекрасно понимает, что на переговорах "не все удастся".

Однако, по его словам, сама встреча является победой, "потому что 3 года не было диалога, а значит не было даже возможности прекращения войны".

В то же время Зеленский отказался раскрывать все карты.

"Говорят, деньги любят тишину. Я понял, что политика любит молчание. Если я сейчас расскажу вам все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены", - объяснил президент.

Отметим, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в формате нормандской четверки стартует в Елисейском дворце в Париже 9 декабря в 16.00 (+1 час по Киеву).

Добавим, что видео с участием Зеленского активно комментируют украинцы, которые обратили внимание на то, что президент размазал "бывших".

"Зе просто размазал этих бывших. А Кравчук добил", - высказал мнение некий пользователь Сети.

"Тупі вакарчук та палубій розмріялись с зеленським батл влаштувати, але обломилось", - добавил некто Лекс Николс.

"Парубий, какого черта вы не пытались даже договариваться о мире А теперь свои условия ставите? Испугались,что молодой не опытный переплюнет ПАХАНА", - обратила внимание Анонина Гредина.

Читайте также"Защищать и принять обратно, они - это мы": "химера" Пушков ответил Зеленскому о муниципальной стражеНапомним, ранее сообщалось, в Париже, в ходе саммита нормандской четверки, канцлер Германии Ангела Меркель планирует двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - рассказала официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после нормандской встречи в понедельник 9 декабря в Париже можно будет говорить о законе об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе Донбасса.