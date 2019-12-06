Меркель решила в Париже поговорить с Зеленским и Путиным наедине

Владимир Зеленский и Ангела Меркель встретятся в Париже / Reuters

В Париже, в ходе саммита "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель планирует двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - рассказала официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский созвал заседание Совета по национальной безопасности и обороне перед встречей в "нормандском формате".

Встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря в Париже, на ней также будут присутствовать другие лидеры стран, входящих в "нормандскую четверку" – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.