Перед встречей с Путиным Зеленский срочно созвал СНБО

Владимир Зеленский начал подготовку ко встрече с Путиным / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета по национальной безопасности и обороне перед встречей в "нормандском формате".

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом проинформировал глава СНБО Алексей Данилов. Встреча пройдет за закрытыми дверями. На совещании обсуждалась судьба неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее, 3 декабря, глава государства провел рабочее совещание с представителями МИД и силовых структур, и по его итогам было принято решение провести 7 декабря, в субооту, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, добавили в пресс-службе СНБО.

Читайте такжеПесков изворотливо прокомментировал проект решений "нормандской встречи"Напомним, встреча Путина и Зеленского состоится 9 декабря в Париже, на ней также будут присутствовать другие лидеры стран, входящих в "нормандскую четверку" – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы.