Судьба Донбасса решится в Париже: Зеленский провел совещание перед нормандским саммитом

Зеленский собрал совещаение перед нормандскими переговорами / president.gov.ua

Во вторник, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.

По информации, на совещании обсуждали судьбу Донбасса.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сказано в сообщении на сайте президента.

Также стало известно, что непосредственно перед встречей в Париже будет заседание СНБО под председательством Зеленского.

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Напомним, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки не должна привести к уступкам по ряду направлений.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - отметил Пристайко.

Кроме того, Пристайко обратил внимание на то, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" "ДНР" и "ЛНР".