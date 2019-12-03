Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Пристайко озвучил красные линии Украины

Пристайко назвал красные линии Украины / УНИАН

Украина настаивает, что встреча лидеров нормандской четверки – Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже, ни в коем случае не должна привести к уступкам по ряду направлений, заявил в общении с журналистами Лондоне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о желании Киева насчет России.

При этом Пристайко уточнил, что это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - отметил Пристайко.

Также глава украинского МИД подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинской-российской границе в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - сказал Пристайко.

Также Пристайко обратил внимание на то, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" "ДНР" и "ЛНР".

"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - добавил он, передает Европейская правда.

Читайте такжеДолгожданный нормандский саммит: Пристайко рассказал, на какой компромисс готова УкраинаНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что участники нормандского саммита подпишут документ, который не будет содержать для Украины юридических обязательств.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он.

Также ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным, и заявил, что на переговорах в нормандском формате он должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но помогают только на словах С нами играют, как кот с мышью", - подчеркнул Кравчук.