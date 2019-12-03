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Кулеба заявил об отсутствии планов подписания юридических обязательств на нормандской встрече

3 декабря 2019, 00:15

Чиновник заверил, что лидеры сделают политическое заявление.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба утверждает, что в Париже Украина не будет брать на себя юридические обязательства / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что участники нормандского саммита подпишут документ, который не будет содержать для Украины юридических обязательств.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам Кулебы, не исключено, что подготовленный украинским МИД проект документа будет дополнен по инициативе участников нормандской встречи.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Как известно, саммит нормандской четверки должен состояться 9 декабря в Париже.

Как ранее сообщалось, на встрече лидеров нормандской четверки в Елисейском дворце в Париже 9 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому могут предложить невыгодные условия.

Также ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным, и заявил, что на переговорах в нормандском формате он должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

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