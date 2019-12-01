Забыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным

Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным / GettyImages

На встрече лидеров нормандской четверки в Елисейском дворце в Париже 9 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому могут предложить невыгодные условия. Кроме того, еще до встречи канцлер Германии и президент Франции могли предварительно договориться, рассказал немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

"Я думаю, что встреча – это начало процесса. С одной стороны, не надо слишком много ожидать от нее. С другой стороны – не думаю, что Меркель или Макрон согласились на встречу без предварительной договоренности по поводу преодоления тупика", – убежден политолог.

По словам эксперта, ключевым вопросом переговоров в Париже будет проведение выборов на оккупированном Донбассе.

При этом Хайнеманн-Грюдер считает, что Зеленский, Макрон и Меркель выступят за выборы не под дулом автомата Калашникова, то есть – после вывода российских войск и разоружения боевиков.

"Франция и Германия, возможно, пообещали в некоторой мере снять санкции в обмен на компромиссы с российской стороной. Но и Россия уже сама понимает, что единства в Европейском Союзе по поводу санкций больше нет, и нет необходимости идти на слишком много компромиссов. Возможно, Кремль считает, мол, "чем вы вообще можете нам угрожать?", – высказался Хайнеманн-Грюдер.

В то же время эксперт допустил, что Меркель, Макрон и Путин могут поставить Зеленскому условие – "забыть про Крым в обмен на прекращение войны и возвращение Донбасса".

"Это может быть. Потому что все понимают, что не в их силах изменить этот статус-кво относительно Крыма, и все хотят прекращения военных столкновений. В России тоже прекрасно понимают, что время играет не в пользу Украины, потому что, чем дольше люди живут на Донбассе не под украинской администрацией, тем тяжелее будет вернуть оккупированную часть региона в состав Украины", – подчеркнул он в интервью Апострофу.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что президент Украины Владимир Зеленский будет демонстрировать желание достичь мира с Россией во время нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже.

"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров" — растолковала Зеркаль.

Читайте такжеУ Путина рассказали, чего не стоит ждать от "нормандской встречи" в ПарижеТакже ранее первый президент Украины Леонид Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным, и заявил, что на переговорах в нормандском формате он должен сказать правду о том, что Украину обманули с Будапештским меморандумом.

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но помогают только на словах С нами играют, как кот с мышью", - подчеркнул Кравчук.

По его словам, главной темой на переговорах "нормандской четверки" должен стать вопрос мира на Донбассе.