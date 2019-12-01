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"Путин не согласится, что Крым не их": Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией

1 декабря 2019, 07:31

Президент Украины на встрече лидеров нормандской четверки хочет договориться о мире с Путиным, отметила дипломат.

Путин
Путин не согласится вернуть Крым, убеждена Елена Зеркаль / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет демонстрировать свое желание достичь мира с Россией во время нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая ранее объяснила ожидания общества от встречи лидеров нормандской четверки.

 "Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров" — растолковала Зеркаль

При этом Зеркаль уточнила, что подобные цели президента Украины правильные, но вряд ли намерения Путина подлинные.

"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, — это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым — не их", — особо отметила Зеркаль, передает 24 канал.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, чего не стоит ждать от "нормандской встречи" в Париже.

"Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате. Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - заявил он.

Читайте такжеЗеркаль объявила о своем уходе из МИД Украины и объяснила причинуТакже ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предостерег президента Владимира Зеленского от замалчивания темы аннексии Крыма. По его словам, глава украинского государства сделает подарок хозяину Кремля Владимиру Путину, если промолчит про Крым в Париже 9 декабря.

При этом Чубаров считает, что Зеленский в преддверии саммита "нормандской четверки" стал реже говорит об украинском полуострове.

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