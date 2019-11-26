Тайны нормандского процесса: Зеркаль объяснила ожидания общества

Зеркаль раскрыла ожидания украинцев от нормандского процесса / УНИАН

Украинское общество смотрит по-разному на нормандский процесс, поэтому власть обязана действовать открыто для людей, заявила в ходе Берлинской конференции по вопросам внешней политики во вторник, 26 ноября, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая ранее рассказала о привлечении Путина к ответственности.

"Активность гражданского общества создает новую атмосферу, в которой правительство и президент должны дать результат, соответствующий ожиданиям. И не должно быть скрытой повестки и тайн", - сказала Зеркаль.

По мнению Зеркаль, тайны создают новые напряжения в обществе, в котором господствуют очень поляризованные видения относительно будущего нормандского формата.

"Поэтому есть разные мнения и очень разные ожидания от нормандского саммита 9 декабря", - подчеркнула дипломат.

Зеркаль обратила внимание на то, что Украина является жертвой гибридной агрессии, которая включает в себя, в частности, информационный компонент.

"Поэтому крайне важно правильно общаться с населением, ответить на его беспокойство и опасения, разъяснить, чего мы ожидаем от этого саммита, как это может повлиять на их жизнь. Будем мы или не будем двигаться дальше и обсуждать возможности в этом формате, или только держаться тех, которые уже закреплены в Минском процессе. Как мы собираемся имплементировать их, и каковы наши "красные линии", - разъяснила Зеркаль.

Также чиновница от МИД отметила, что не нужно делать вид, что агрессии не существует.

"У нас агрессия, у нас есть аннексия Крыма - и не из-за Восточного партнерства, а потому что Россия нарушает международное право. И не надо делать вид, что этой агрессии не существует!", - подытожила Зеркаль, передает Укринформ.

Читайте также"Выкрутят руки": Гиркин предупредил Путина об опасности на саммите "нормандской четверки"Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предстоящий саммит "нормандской четверки", который пройдет во Франции 9 декабря. По его словам, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

При этом он указал, что все стороны подтвердили дату проведения саммита в Париже.

"Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать", - отметил Зеленский.