"Недостаточно жестко": Зеркаль рассказала о привлечении Путина к ответственности

Владимир Путин / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала о перспективах привлечения к ответственности президента Российской Федерации Владимира Путина. По ее словам, в перспективе это возможно.

При этом замглавы МИД Украины напомнила, что в иске Украины, поданном в международный суд, фигурируют фамилии министра обороны РФ Сергея Шойгу, бывшего главы Совета федерации России Сергея Миронова, российских политиков Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

"Что касается Путина - я думаю, что это возможно, но не в близкой перспективе", - цитирует Liga.net. Зеркаль.

При этом она указала, что признание победы Украины в суде будет автоматически означать признание указанных людей пособниками террористов.

"Возможно, это недостаточно жестко. Мы все хотели бы, чтобы они отвечали в Гаагском трибунале, но в истории случаются разные события, и мы не знаем, что будет через пять лет", - объяснила дипломат.

Также она предположила, что Шойгу, Жириновский, Зюганов и Миронов могут оказаться и в Международном уголовном суде.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин решил отказаться от признания Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права, которая действует во время международных военных конфликтов.