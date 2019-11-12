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"Недостаточно жестко": Зеркаль рассказала о привлечении Путина к ответственности

12 ноября 2019, 18:34

Шойгу, Жириновский, Зюганов и Миронов уже значатся в иске Украины.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала о перспективах привлечения к ответственности президента Российской Федерации Владимира Путина. По ее словам, в перспективе это возможно.

При этом замглавы МИД Украины напомнила, что в иске Украины, поданном в международный суд, фигурируют фамилии министра обороны РФ Сергея Шойгу, бывшего главы Совета федерации России Сергея Миронова, российских политиков Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

"Что касается Путина - я думаю, что это возможно, но не в близкой перспективе", - цитирует Liga.net. Зеркаль.

При этом она указала, что признание победы Украины в суде будет автоматически означать признание указанных людей пособниками террористов.

"Возможно, это недостаточно жестко. Мы все хотели бы, чтобы они отвечали в Гаагском трибунале, но в истории случаются разные события, и мы не знаем, что будет через пять лет", - объяснила дипломат.

Также она предположила, что Шойгу, Жириновский, Зюганов и Миронов могут оказаться и в Международном уголовном суде.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин решил отказаться от признания Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права, которая действует во время международных военных конфликтов.

МИД Украины Гаагский Владимир Путин Елена Зеркаль
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