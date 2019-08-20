Генерал рассказал, как Украине нужно карать Россию за Иловайский котел

20 августа 2019, 10:56

По мнению военного эксперта, ситуация с возможным наказанием Украиной России за котел в Иловайске летом 2014-го вполне себе однозначна.

Российская армия
Российская армия / Reuters

Новые доказательства участия российских военных в Иловайском сражении летом 2014-го в крайней степени важны ради привлечения к ответственности Кремля. 

Соответствующее заявление сделал бывший замначальника Генштаба ВСУ, военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его мнению, помимо громадных потерь, которые понесла украинская армия в Иловайском котле, сражение характерно еще и тем, что там в ночь с 23 на 24 число фактически началась прямая военная агрессия россиян.

Читайте такжеЭкс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко: Путин больше проиграл, чем получил от войны в УкраинеКроме того, Романенко попросил не забывать о негативном опыте Грузии, которая вслед за российской агрессии 2008-го "на скорую руку" подготовила доказательную базу по преступлениям Кремля. Поскольку доказательства не оказались достаточно убедительными для международных судов, Тбилиси вчистую проиграл Москве.

"Надо собирать всю доказательную базу для того чтобы выиграть все суды, чтобы Россия понесла наказание и выплатила Украине денежную компенсацию. Важно и то, что не только Украина доказывает это, но и независимые международные структуры, волонтеры и так далее. Главное, чтобы эти доказательства были убедительными в международном трибунале", – подвел итоги эксперт.

Напомним, ранее Игорь Романенко подробно прогнозировал - может ли Владимир Путин двинуть танки на Киев, а также утверждал, что Кремль пытается подсунуть Украине волка в овечьей шкуре.

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Россия ВСУ российская армия иловайская трагедия Виктор Романенко Украина
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