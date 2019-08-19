В Иловайском сражении воевали российские танки – международные расследователи

Т-72B3 / Forensic Architecture

Танки модификации Т-72B3, которые в 2014-м состояли исключительно на вооружении российской армии, активно задействовались в сражении под Иловайском.

К такому выводу пришли сотрудники международной группы Forensic Architecture (уполномоченные собирать доказательства присутствия российской армии на Донбассе), обнаружила новые факты вмешательства Кремля.

Читайте также"Когда наши танки въедут в Москву": Омелян рассказал, когда и как посетит столицу РФПо ее информации, россияне использовали танки Т-72B3 против украинских военных во время битвы под Иловайском. Всего Forensic Architecture обнаружили около 300 единиц военной техники РФ близ Иловайска и Луганска.

Напомним, ранее экс-глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко рассказал о роли в ней генерала Руслана Хомчака (ныне - главы Генштаба ВСУ).

Предыдущий глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что в штурме Иловайска были заинтересованы определенные политики и бизнесмены.