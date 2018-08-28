В штурме Иловайска были заинтересованы определенные политики и бизнесмены – Муженко

28 августа 2018, 16:33

Взятие Иловайска было промежуточным этапом по завладению серьезными объектами инфраструктуры, говорит начальник Генштаба.

Муженко
Виктор Муженко

По словам главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко, на принятие решения о штурме Иловайска в 2014 году повлияли определенные политики и бизнесмены.

"По поводу стратегического значения Иловайска. Иловайск в июле представлял еще определенный интерес для нас как большая узловая станция, и он в наших планах рассматривался как один из тактических эпизодов, тактических задач, которые решались в ходе всей операции. Операция имела широкий размах, более 400 км по фронту. Иловайск как населенный пункт – это была просто одна из тактических задач всей операции. Какого-то стратегического значения он для нас не имел, особенно уже в августе, когда мы контролировали Кутейниково. А Кутейниково предоставило нам возможность перерезать как раз железнодорожное сообщение с Россией – железнодорожную ветку, которая идет через Амвросиевку – Кутейниково на Иловайск, а затем на Макеевку и Донецк", – написал Муженко в комментарии в Facebook под фрагментом своего интервью для съемочной группы, работающей над документальным фильмом об Иловайской трагедии.

Читайте такжеЗаявление Муженко об Иловайске выглядит убийственно и разрушительноПри этом он обрисовал ситуацию с захватом боевиками некоторых населенных пунктов в Донецкой области в 2014 году.

"19 августа [2014 года] мы взяли под контроль Ясиноватую [Донецкой области]. Где-то после 23–24 часов 95-ю бригаду мы вывели на восстановление боеспособности, потому что мы имели для нее еще несколько задач, которые она должна была решать. Их должны были заменить подразделения Национальной гвардии, которые были введены тоже в Ясиноватую. На помощь этим подразделениям в дальнейшем должны были подойти подразделения 93-й отдельной механизированной бригады. Но к утру там должны были оставаться подразделения Национальной гвардии, которые могли удерживать контроль над Ясиноватой", – отметил глава Генштаба.

При этом он рассказал, почему возникло предложение сосредоточить усилия военных на освобождении Иловайска.

"На утро мы обнаружили, что Ясиноватая снова находится под контролем боевиков. Перед нами встал вопрос возвращения контроля над Ясиноватой, и возникло предложение, чтобы не связываться с Ясиноватой, а сосредоточить свои усилия на Иловайске. Тогда как раз была создана группировка из подразделений, добровольческих батальонов МВД. От нас тогда была привлечена по их ходатайству (МВД) только механизированная группа… Затем там еще была сборная группа из 93-й бригады, которая подтягивалась по решению руководителя сектора "Б" генерала [Руслана] Хомчака. И управление должно было бы осуществляться ими. Но тогда генерал Хомчак проявил инициативу в плане того, что я хочу туда уехать, организовать взаимодействие", – подчеркнул он.

Муженко также рассказал об определенном влиянии политиков и бизнесменов на принятие решения о штурме Иловайска.

"По поводу заинтересованности в штурме Иловайска определенных политиков и бизнесменов. "Я думаю, что такое влияние было. Я не могу привести какую-то фактуру вам, я думаю, что есть достаточно компетентные органы, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно, а второе то, что я знаю об этом совещании, которое было у [экс-замглавы Днепропетровской государственной администрации Геннадия] Корбана. Такая информация у нас была", – говорит он.

По его словам, взятие Иловайска было промежуточным этапом по завладению серьезными объектами инфраструктуры.

"Там тоже вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области. Были там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап до завладения какими-то серьезными объектами. Возможно, ТЭС, возможно, какого-то другого объекта на территории Донецкой области. Мы, кстати, были слабо информированы о тех объектах инфраструктуры, объектах, которые влияли на жизнедеятельность вообще в этом регионе. В том числе о базах государственного резерва… например, которая была в Докучаевске, которая была покинута. Мы запросы делали соответственно в министерство и в Кабинет Министров, и полного перечня таких объектов мы не получили", – продолжил Муженко.

По вопросу о том, насколько они повлияли на это, он добавил: "Лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей, которые, как вы говорите, имели или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю".

Напомним, Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными.

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Иловайск Виктор Муженко
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