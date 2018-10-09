Запасной вариант: может ли Путин двинуть танки на Киев

Танки сепарье / Delfi

В последнее время довольно часто обсуждается вероятность сценария, который подразумевает, что хозяин Кремля пустит "танки на Киев", то есть начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Следует отметить, что Владимир Путин всегда готовился к такому сценарию и создавал резерв сил для такой ситуации. Он прекрасно понимал, что должна быть готова такая военная сила, которая бы при необходимости – в случае если другие методы и инструменты не сработали – была бы способна осуществить этот сценарий и достигнуть поставленной цели.

Читайте такжеПутин прошел точку невозврата и теперь пойдет в Украине ва-банкПриблизительно так Путин действовал и в случае с Крымом, когда аннексировал его. Так было и в случае тех "двух недель, нужных для завершения войны", о которых говорил Порошенко – Путин в 2014-ом видел, что украинские силы еще чуть-чуть и действительно вышли бы к российско-украинской границе, поэтому и ввел войска на территорию Украины.

Такие операции хозяин Кремля планирует не один, а с Генштабом РФ, помощниками и советниками по военным вопросам. И обсуждался такой "крайний случай" с "танками на Киев" еще до начала войны, соответствующим образом готовились вооруженные силы, была разработана концепция "гибридной войны" и изложена в известных докладах начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Только после этого была осуществлена операция в Крыму и на востоке Украины.

Сейчас, на мой взгляд, Путин считает, что более эффективно и менее затратно реализовать собственные амбиции в отношении Украины, действуя внутри нашей страны, в частности, дестабилизируя ситуацию в Украине, используя два избирательных процесса (президентский и парламентский) в своих интересах, подняв "пятую колонну" и свою агентуру. Думаю, он и в дальнейшем сосредоточится на этом. Действовать широкомасштабно он пока не склонен. Однако это не повод расслабляться, потому что попутно Путин будет готовиться и к другим вариантам действий, он будет готовить свои вооруженные силы по-современному, в пределах возможностей России. Мы это видим и так: он готовит вооружение, обучает российские войска, проводит широкомасштабные учения.

Читайте такжеПутин открыл против Украины второй фронтКак известно, для того, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину, России необходимо около 240 тысяч военнослужащих. Чтобы должным образом подготовить личный состав, периодически проводятся учения, в которых в обязательном порядке участвует дальняя военно-транспортная авиация, которая обеспечивает быструю переброску техники и личного состава, железнодорожные войска, которые также обеспечивает быструю переброску войск, военно-десантные войска. Такие учения проводились Россией и в этом году, и в прошлом. Какие-то действия отрабатываются в Сирии, какие-то силы (войска) заводятся в Беларусь. Так что подготовка идет.

Просто на данный момент, учитывая экономические и финансовые ресурсы России, Кремль все же отдает предпочтение достижению своих целей политическим путем: он сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы – сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты. Если же что-то пойдет не так, Путин оставляет за собой возможность применить те силы, которые подготовлены.

При каких условиях Путин может решиться отправить танки на Киев? Он прибегнет к таким действиям, если убедится в невозможности реализации своих планов другими путями: политическими, дипломатическими, расшатыванием ситуации внутри Украины.

Причем так Кремль может действовать при резком усугублении ситуации для себя, не только в Украине, но и в Польше, Румынии, Прибалтике. Так что, если пророссийские и пропутинские силы не придут в 2019 году ко власти в Украине, и ситуация для Москвы усугубится, Россия может попробовать осуществить и такой сценарий с полномасштабным вторжением где-то – в Украине, Прибалтике или Польше.

Читайте такжеНачался худший период царствования ПутинаЕсли оценивать готовность российских вооруженных сил на данный момент к такому сценарию, то они полностью к этому готовы.

Другой вопрос – на сколько хватит сил у России, то есть насколько длительную операцию она сможет осуществить. Для длительной широкомасштабной войны нужны ресурсы и силы, которых у России нет. Это американцы могут вести военные кампании одновременно по всему миру - где-то вести войну среднего уровня, где-то – две локальные войны. У Москвы же точно не хватит ресурсов даже на две локальные войны. Поэтому Путин, вероятнее всего, сосредоточит свои силы где-то в одном месте. Возможно, он считает, что в Сирии нужно закончить дело с покорением провинции Идлиб, и тогда у него "развяжутся руки", чтобы начать активнее действовать тут, в Европе, в том числе и в Украине.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, специально для "Главреда"