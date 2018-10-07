Сценарий с танками на Киев: Фейгин предупредил о готовности Путина к войне

Владимир Путин / Reuters

Кремль может пойти на полномасштабное вторжение в Украину, заявил известный российский правозащитник Марк Фейгин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности защищать интересы России любыми средствами. При этом Фейгин не исключил варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину.

"Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий "танков на Киев", то любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя", - предупредил Фейгин в эфире "Прямого".

Он добавил, что Путина сдерживает его ближайшее окружение и оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос, однако ситуация может стремительно поменяться.

Напомним, ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил о том, что война на Кавказе породила президента РФ Владимира Путина, и она его и "убьет".