Российский социолог раскрыл, что "убьет" Путина

Кавказская война "убьет" Владимира Путина, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Кавказская война породила президента РФ Владимира Путина, и она его и "убьет".

Глава России не установил прочный мир на Кавказе, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Тлеющий пожар войны там готов в любой момент вырваться и заполыхать с новой силой. В этом огне может сгореть хваленная путинская стабильность, а с ней и все "скрепы" режима", — отметил социолог.

По его мнению, "полыхнуть может и сейчас в Ингушетии, и в самой Чечне через какое-то время". "Новая война на Кавказе против путинского колониального режима и его местных ставленников практически неизбежна", — полагает Эйдман. Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент государства взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.