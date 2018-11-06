Путин пытается подсунуть Украине волка в овечьей шкуре

Владимир Путин и Александр Лукашенко / ntv.ru

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь "готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль над российско-украинской границей, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины".

Однако, чтобы судить о приемлемости такого сценария для Украины, нужно четко представлять себе ситуацию в Беларуси.

Беларусь является членом союзного государства с Российской Федерацией. Но на деле выходит, что Россия над ней доминирует во всех областях, в том числе в принципиально важной для нас сфере – военной.

Читайте такжеПлан Батьки: почему идея Лукашенко по Донбассу опаснаТак, к примеру, в прошлом году под видом развертывания совместной системы ПВО Россия завела в Беларусь все необходимые войска. (Напомню, что Россия на протяжении всех лет независимости Украины предлагала Киеву заключить соответствующие договоры по совместной системе ПВО, но нам, в принципе, хватало базы Черноморского флота в Севастополе.) Это очень показательный момент, поскольку, учитывая влияние Москвы на Минск, отношения России и Беларуси, а также прецеденты Грузии и Украины, можно предполагать, что россияне, если им понадобится, без страха и сомнения используют свое положение и применят оружие, размещенное в Беларуси, особенно не спрашивая на то разрешения.

Кроме того, в Беларуси во всех силовых структурах активно присутствуют агенты России. Мы это видели на примере того, как был задержан украинец Павел Гриб. Также вспомните, как при Януковиче россияне на территории Украины задержали российского оппозиционера и вывезли к себе, в Россию. А, кроме того, во времена Януковича в украинском правительстве были российские министры обороны, а также глава СБУ из России. Да и вообще, тогда на ключевые должности в силовых структурах и принципиальные должности в правительстве люди не могли назначаться без согласования с Россией. О самостоятельности действий этих людей излишне говорить…

Прецедент таких назначений на должности с обязательным согласованием с Москвой был создан в Украине, а теперь история повторяется в Беларуси. Поэтому мы хорошо понимаем, каким образом сегодня ведут себя россияне в Беларуси, и чем это может обернуться.

Учитывая такое подчиненное положение Беларуси и ее силовых структур, очевидно, что Лукашенко не мог сделать свое заявление, не согласовав его предварительно с Путиным.

В свою очередь, на Путина осуществляется давление американцев и европейцев, в частности, союзников Украины по "нормандскому формату". В таких условиях ему нужно будет как-то реагировать после выборов в Украине, ведь санкции все-таки достают Россию. Поэтому Москва дала возможность белорусам проявить такую инициативу.

Читайте такжеПочему нельзя верить ЛукашенкоЧто будет значить реализация такого сценария для нас? На Донбасс будут заведены белорусские войска. Одна из целей, которую при этом попытается достичь Россия – легитимировать свое присутствие на Донбассе точно так же, как она это сделала в Молдове (в Приднестровье), в Грузии (в Южной Осетии и Абхазии). И поскольку Украина категорически не соглашается участие российского контингента в составе миротворческой миссии ООН, Москва пытается подсунуть нам белорусов.

Если белорусские войска начнут "обеспечивать контроль над российско-украинской границей", как сказал Лукашенко, станут на границе с Россией, это будет значить, что российские конвои из России как заходили регулярно на Донбасс, так и будут заходить дальше. То есть границы в таком случае по-прежнему останутся открытыми для россиян.

Следующий момент, который интересует Россию – это "выборы" на оккупированной части Донбасса. С их помощью Москва намерена решить политические задачи Минских соглашений. Вопрос выборов принципиален для россиян: они хотят посредством "выборов" завести своих людей в органы власти на Донбассе, дабы потом иметь возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Безусловно, все это совершенно неприемлемо для Украины. А все эти бравурные заявления Лукашенко с учетом объективных обстоятельств могут обернуться большими политическими и военными потерями для Украины. Белорусы могут заехать в Украину на чем угодно – на тракторах, троллейбусах и так далее, однако впереди них в любом случае будут идти российские танки. Потому эти идеи Лукашенко нам совершенно ни к чему.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для "Главреда"