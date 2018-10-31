Лукашенко сделал инновационное заявление по миротворцам на Донбассе

Параллельно следует активизировать также работу в "нормандском формате", считает глава Беларуси.
Лучшим вариантом для Донбасса станет введение на оккупированную территорию совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.
С таким предложением выступил глава Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.
Сформировать миротворческий контингент он предлагает из полицейских и военнослужащих, а также из гражданского персонал из тех стран, "которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение".
В заключение Лукашенко добавил, что параллельно следует активизировать также работу в "нормандском формате".
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к разрешению конфликта на Донбассе при согласии заинтересованных сторон. При этом он подчеркнул, что Минск "не напрашивается на роль миротворца или посредника".
Напомним, 26 октября президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Беларусь. При этом он заявил, что доверяет Лукашенко "на сто процентов".
При этом политтехнолог сделал главный вывод из поездки Порошенко в Беларусь. Пока Петр Алексеевич лихо расцеловывает в уста Лукашенко, его же собственная команда требует закрыть Беларусь. Эксперт объяснил, что это значит.