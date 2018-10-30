Стратегия от горбатого, или Главный вывод из поездки Порошенко в Беларусь

Михаил Подоляк

политтехнолог

30 октября 2018, 11:01

Пока Петр Алексеевич лихо расцеловывает в уста Лукашенко, его же собственная команда требует закрыть Беларусь. Что это значит?

Порошенко, Лукашенко, Минск
Порошенко встретился с Лукашенко в Минске / Reuters

Почему "слово" сегодня не имеет абсолютно никакого значения? Независимо от того, на каком уровне и по какому поводу оно сказано? Потому что стиль такой у кое-кого. Просто говорить. Сегодня А, завтра Б, послезавтра опять А. Не важно, что именно сказано. Потому что это всегда пустота.

Небольшой пример, который идеально фиксирует шизофреническую суть нашей элиты. Президент Порошенко едет в Беларусь, где весьма смачно и задорно обнимается с Александром Лукашенко - этим вечным президентом и чрезвычайно специфическим субъектом международной политики. И просто млеет там. Слащавость и славословие просто зашкаливают. А в качестве итога - слова о том, что большего дружбана, чем Батька, у нас в мире нет, и что мы сейчас все тут "круто порешаем".

Читайте такжеУговоры закончились. Путин припер Лукашенко к стенкеБолее того, пафосно заявляется, что прямо завтра мы сделаем в Беларуси крутейший "украинский телеканал", который в клочья порвёт всю их медийку, десятки лет заточенную на Россию. Это, конечно, лихо - абсолютно не знать устройство внутреннего медийного рынка страны, куда приехал. И не менее лихо звучит этот ТВ-прожект, если адекватно оценить качество внутренней пропаганды команды президента. А также качество нашей медийной работы на оккупированных территориях и качество пропаганды в Европе. Не сомневаюсь, что талантливые ребята, которые сделали уже суперрейтинговые новостные "Пятый" и "Прямой", сделают "влиятельный" канал в Беларуси.

Параллельно со всей этой президентской феерией звучат просто феноменально правдивые слова, сказанные министром иностранных дел Павлом Климкиным. Абсолютно, кстати, ручным министром, а потому его слова действительно шокируют. Говорит же он о том, что в Беларуси находиться украинским гражданам крайне опасно. Что это враждебная страна, которая создает нам большие риски, а некоторые категории наших граждан могут быть там автоматически задержаны.

Более того, прямо сказано и о том, что российские спецслужбы по сути и обеспечивают белорусскую безопасность. И что Беларусь вообще практически полностью синхронизирует свою внешнюю политику с РФ на глобальных площадках. Депутаты из правящей коалиции настаивают на том, что переговорную площадку нужно обязательно перенести из Минска в какое-нибудь нейтральное место.

Читайте такжеНе ходите, дети, в Беларусь гулять...То есть, пока Петр Алексеевич лихо расцеловывает в уста Лукашенко, его же собственная команда требует закрыть Беларусь. Что это значит? Ничего. Просто банальное отсутствие осмысленной госполитики во всем.

Поэтому, когда мы всерьёз обсуждаем то или иное слово, сказанное президентом или кем-то из его окружения, надо понимать, что это все чистая пустота. Лживая реальность, которая умирает в тот же момент, когда слово произнесено.

Почему до марта 2019 бессмысленно говорить о стратегии? Потому что все, что говорится этими парнями "от горбатого". И потому что ничего сделано не будет - ни сегодня, ни завтра, ни-ко-гда. Следовательно, не имеет никакого значения, что будет сказано дальше. В эфирах, на бордах, на встречах. Пропустили мимо ушей и пошли себе дальше.

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Беларусь Петр Порошенко Александр Лукашенко Михаил Подоляк
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