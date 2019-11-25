"Дожали": Зеленский поделился надеждами на саммит "нормандской четверки"

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предстоящий саммит "нормандской четверки", который пройдет во Франции 9 декабря. По его словам, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

При этом он указал, что все стороны подтвердили дату проведения саммита в Париже.

"Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать", - отметил Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что чем быстрее стороны договорятся о режиме тишины, тем меньше украинцев погибнет.

"Также на прошлой неделе погиб наш герой, полковник Евгений Коростелев. Мои соболезнования ... каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну", - подытожил президент.

Напомним, что ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Европейским союзом и Москвой зависят от Украины.