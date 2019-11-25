"Зависят от Украины": обиженный Медведев спихнул проблемы с ЕС на Киев

Дмитрий Медведев / Reuters

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Европейским союзом и Москвой зависят от Украины. По его словам, вся соль именно во "внутреннем" конфликте на Донбассе.

При этом он указал, что, если этот украинский вопрос не "продвинется вперед", но Кремль сохранит санкции.

"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучше. Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго", - заявил российский премьер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Финляндии Антти Ринне, передает УНИАН.

Кроме того, Медведев заверил, что в таких условиях "можно жить и развиваться".

"Безусловно, сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами Евросоюза гораздо важнее, чем отношения с ЕС в целом", - подчеркнул Медведев.

Также премьер РФ обвинил Евросоюз в испорченных отношениях.

"Мы хотим нормальных отношений с Европейским Союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем. Пусть сам теперь и просит их восстановить", - указал политик.

Помимо этого, он пообещал, что Россия не будет первой снимать продовольственное эмбарго, а некоторые компании и вовсе хотят его сохранить навсегда

Данное мнение российского политика поддержал и премьер Финляндии. Он также убежден, что нормализация отношений ЕС и РФ зависит от Украины, но у Кремля ключевая роль в урегулировании конфликта.

"Нормализация отношений зависит от разрешения конфликта в Украине. Он создает напряженность между РФ и ЕС", - цитирует Ринне УНН.

Кроме того, он выразил надежду, что на саммите "нормандской четверки" "можно будет подвинуться по реализации минских соглашений", потому что "они являются предпосылкой" для отмены санкций против России.

Напомним, что ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина об опасности, которая ждет российского лидера на саммите "нормандской четверки".