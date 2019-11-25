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"Выкрутят руки": Гиркин предупредил Путина об опасности на саммите "нормандской четверки"

25 ноября 2019, 14:44

Бывший главарь боевиков "ДНР" завил, что Путина вынудят освободить захваченные территории Донбасса

Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков) / Фото: vk.com

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина об опасности, которая ждет российского лидера на саммите "нормандской четверки". По его словам, из хозяина Кремля хотят сделать проигравшего.

При этом Гиркин заявил, что Путина вынудят освободить захваченные территории Донецкой и Луганской областей.

 "Заранее известно, что "нормандский формат" реально превратится в выкручивание рук Путину. С целью принудить его сдать границу "ДНР", – заявил бывший главарь боевиков в эфире одного из пропагандистских каналов.

Кроме того, он считает, что таким образом "фактически аннулируют тогда же этот фиговый листок Минских соглашений".

Напомним, 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.  

ДНР Россия видео нормандский формат Владимир Путин Игорь Гиркин
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