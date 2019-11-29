"Подарок Путину": в Меджлисе попросили Зеленского помнить о Крыме

Рефат Чубаров / УНИАН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предостерег президента Владимира Зеленского от замалчивания темы аннексии Крыма. По его словам, глава украинского государства сделает подарок хозяину Кремля Владимиру Путину, если промолчит про Крым в Париже 9 декабря.

При этом Чубаров считает, что Зеленский в преддверии саммита "нормандской четверки" стал реже говорит об украинском полуострове.

"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "Нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "Нормандской встречей" исчезло", – рассказал политик в интервью Голосу Америки.

Кроме того, он уверен, что подобная ситуация играет на руку Кремлю.

"Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым", – акцентировал Чубаров.

Как ранее сообщал Главред, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что вопрос возвращения Крыма зависит от ситуации в России и Украине.