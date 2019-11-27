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Момент Х: у Зеленского рассказали, когда Россия вернет Крым Украине

27 ноября 2019, 04:55

Если новым президентом РФ будет человек не из путинской вертикали, он согласится вернуть Крым.

Тамила Ташева
Тамила Ташева рассказала, когда Украина вернет Крым под свой контроль/ Фото РБК-Украина

Вопрос возвращения Крыма под контроль Киева зависит не только от международной политики, но и от ситуации в Украине и в России. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая ранее рассказала, сколько в Крыму ярых сторонников Путина.

Чем сильнее Украина, тем больше люди будут оглядываться на сильное государство и тем больше будет желания жить в нем, считает чиновник. Не последнюю роль в возвращении Крыма играет и ситуация в Российской Федерации.

"Момент Х, самый удобный и самый лучший, – это момент смены власти в РФ. Я думаю, что если новым руководителем страны будет человек не из путинской вертикали и его нынешнего окружения, не из этой системы, если он захочет для своей страны лучшего, он согласится вернуть Крым", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.

По ее словам, это будет непопулярное решение среди россиян. Однако, оно необходимо для того, чтобы восстановить статус-кво и полноценно вернуться в международную семью.

"Именно поэтому нам нужно, в том числе и через санкционные механизмы, ослаблять Россию", - резюмировала заместитель постпреда президента в АРК.

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Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что оккупанты Крыма хотят вытеснить с захваченного полуострова "нелояльное население" - крымских татар и украинцев, которые не поддерживают аннексию. Для этого на оккупированный полуостров из РФ приехали около полумиллиона человек. При этом, по ее словам, Россия знает, что совершает преступление, поэтому занижает реальные цифры. 

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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