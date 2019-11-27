Момент Х: у Зеленского рассказали, когда Россия вернет Крым Украине

Тамила Ташева рассказала, когда Украина вернет Крым под свой контроль/ Фото РБК-Украина

Вопрос возвращения Крыма под контроль Киева зависит не только от международной политики, но и от ситуации в Украине и в России. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая ранее рассказала, сколько в Крыму ярых сторонников Путина.

Чем сильнее Украина, тем больше люди будут оглядываться на сильное государство и тем больше будет желания жить в нем, считает чиновник. Не последнюю роль в возвращении Крыма играет и ситуация в Российской Федерации.

"Момент Х, самый удобный и самый лучший, – это момент смены власти в РФ. Я думаю, что если новым руководителем страны будет человек не из путинской вертикали и его нынешнего окружения, не из этой системы, если он захочет для своей страны лучшего, он согласится вернуть Крым", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.

По ее словам, это будет непопулярное решение среди россиян. Однако, оно необходимо для того, чтобы восстановить статус-кво и полноценно вернуться в международную семью.

"Именно поэтому нам нужно, в том числе и через санкционные механизмы, ослаблять Россию", - резюмировала заместитель постпреда президента в АРК.

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Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что оккупанты Крыма хотят вытеснить с захваченного полуострова "нелояльное население" - крымских татар и украинцев, которые не поддерживают аннексию. Для этого на оккупированный полуостров из РФ приехали около полумиллиона человек. При этом, по ее словам, Россия знает, что совершает преступление, поэтому занижает реальные цифры.