У Зеленского рассказали, сколько в Крыму ярых сторонников Путина

Тамила Ташева рассказала о настроениях населения Крыма / Фото РБК-Украина

Заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева рассказала, какое настроение господствует во временно оккупированном РФ Крыму в отношении Украины и России.

По мнению Ташевой, на полуострове нет ни яро пророссийского, ни яро проукраинскоого населения.

"Яро проукраинская часть не может об этом открыто заявить. Нужно по умолчанию считать, что большая часть крымских татар – это пассивно-проукраинское меньшинство. Этнические украинцы тоже поддерживают Украину как государство", - сказала чиновник в интервью РБК-Украина.

Ташева добавила, что в Крыму есть пассивное большинство, которое просто смирилось с тем, что живет в условиях оккупации – эти люди как-то приспособились. Также на полуострове есть активное меньшинство, которое ходит на суды и на обыски.

"Есть те, кто активно поддерживал Россию, но они тоже сейчас не активны. Понятно, что если вы у них спросите с камерой, они скажут, что поддерживают Россию, что санкции им нипочем и т.д. Но среди апологетов т.н. "крымской весны" есть и много разочаровавшихся", - резюмировала заместитель постпреда президента в АРК.

Читайте такжеТерритория страха: оккупанты завезли в Крым полмиллиона россиянНапомним, ранее глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал, что сейчас активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Крыма. Кроме того, он высказал мнение, что, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей.