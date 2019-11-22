Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма

Антон Кориневич / Фото lb.ua

Глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым – наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", – сказал Кориневич в интервью Левому берегу.

Площадкой для наработки стратегии по возвращению Крыма является рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте. Кориневич отказалася подробно рассказать о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по деоккупации полуострова и какие политические моменты в ней будут прописаны, однако выразил надежду, что Крым можно вернуть при президентстве Владимира Путина.

Читайте такжеПодвластно лишь диктатору: эксперт оценил шансы Украины вернуть Крым"Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества. Понимаем, что оккупированная территория полуострова очень милитаризована РФ. Но сегодня в контексте Крыма и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", – сказал Кориневич.

Политик также считает, что Украина должна сделать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня на государственном и международном уровне.

Напомним, Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма.