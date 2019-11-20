Украина выставила России новый счет за Крым: главные детали

На реакцию Москве дали полгода.
Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма. Соответствующее обращение уже готовит Администрация морских портов Украины (АМПУ).
"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (51,2 млн долларов или 3,28 млрд рублей по нынешнему курсу)", — отмечается в сообщении пресс-служба госкомпании.
АМПУ уже объявила, что если в течение полугода не получит ответа от российского правительства, то дело отправится в международный арбитраж.
Ранее эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине по газовым делам. По словам эксперта, Газпром пока что не хочет платить Украине, хотя в своей отчетности зарезервировал эти деньги.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.