Украина выставила России новый счет за Крым: главные детали / uspa.gov.ua

Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма. Соответствующее обращение уже готовит Администрация морских портов Украины (АМПУ).

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (51,2 млн долларов или 3,28 млрд рублей по нынешнему курсу)", — отмечается в сообщении пресс-служба госкомпании.

АМПУ уже объявила, что если в течение полугода не получит ответа от российского правительства, то дело отправится в международный арбитраж.

Ранее эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию Украине по газовым делам. По словам эксперта, Газпром пока что не хочет платить Украине, хотя в своей отчетности зарезервировал эти деньги.