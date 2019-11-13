Сказки о компенсациях: чего ждать Украине в случае отмены санкций против РФ

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

В то же время Кулеба уверен, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

Могут ли быть сняты санкции? На самом деле, тут ситуация такая, что, к большому сожалению, санкционные пакеты достаточно часто (особенно, если речь идет о санкции, введенные ЕС) не снимаются полностью, а приостанавливаются на некое время. И если вспомнить историю, то за последние 50 лет нет ни одной страны, которая бы вышла из-под санкций, выполнив все условия Евросоюза либо стран, которые в него входят.

И поскольку сам механизм санкций предусматривает глубокий компромисс, так как за него голосуют 28 представителей стран ЕС, неголосование за санкции хотя бы одной из этих стран автоматически их приостанавливает. И это при том, что санкции вводятся на год с возможностью пролонгации, хотя в последнее время большинство санкций, не считая пакета по Крыму, продлевались не на год, а на полгода. Исходя из этого, негативная для нас тенденция есть. И то, что Кулеба заговорил об этом вслух – это хороший знак, потому мы должны думать, что делать с тем, если Евросоюз снимет Читайте такжеПочему Запад решил отказаться от антироссийских санкцийсанкции и как этого не допустить.

Но готова ли Украина к этому? Тут вопрос не только в политических позициях, но и в экономических, и больше всего - в создании собственной политики.

Санкции – это, прежде всего, ограничение поставок товаров на определенные территории, ограничения доступа на собственный рынок. С точки зрения Украины, мы можем просто стоять в сторонке, а можем попробовать извлечь из этих санкций пользу. Например, если есть ограничение доступа на рынки, то Украина может предлагать свои товары для них. У нас и ранее было достаточно времени, чтобы предложить Европе альтернативу, но мы до сих пор этого не сделали. Ведь причиной отмены санкций является зависимость европейских стран от местных бизнесов, которые лишились заработка.

Если бы мы это предложили, то в таком случае у нас появился бы шанс обменять санкционную политику на полезную для нас схему, когда санкции против РФ ничего не стоят европейскому бизнесу и политические элиты Европы получают заработок. Надеюсь, что готовность Украины к отмене санкций заключается именно в этом. Ведь спустя четыре года упущенного времени за время действия санкций на пятом их году мы все еще можем думать головой.

Читайте такжеПочему санкции против России не сработалиЕсли же говорить о компенсациях просто так, без собственной политики – это глупо и непродуктивно. По одной простой причине. Поставьте себя на место, например, испанского политика, к которому приезжают украинские "гости" и говорят, мол, дайте нам какие-то деньги за то, что вы сняли санкции с РФ. Первая его реакция будет: "Все ли у вас в порядке с головой?". Но если говорить о политических компромиссах, то в таком случае мы должны предложить Европе некий механизм предохранителей и попытаться выторговать себе определенные политические бонусы.

Без этого любой разговор о компенсациях – не более, чем сказка. Тем более, что в свое время мы все верили в сказку о том, что президент Украины чуть ли не лично подписывает санкции против РФ, хотя он не имел к этому никакого отношения. И теперь я очень боюсь, что одна иллюзия заменится другой – о том, что нам будут платить компенсации за отмену санкций.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, специально для Главреда