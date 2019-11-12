"Прекратить говорить глупости": в России отреагировали на заявление Кулебы о санкциях

В России отреагировали на слова Кулебы о санкциях / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, который ранее посоветовал Киеву пойти на прямой диалог с "ЛНР" и "ДНР", отреагировал на слова вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов к возможной отмене санкций в отношении России в обмен на компенсацию.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

Так вот, по словам Цекова, в данной ситуации украинским политикам лучше перестать говорить глупости.

"Правильнее в нынешней ситуации для украинских политиков было бы, конечно, прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией. Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости", — отметил сенатор, передают росСМИ.

Читайте также"Выскользнет из ослабевших рук": Кулеба предрек завершение войны с РФНапомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна наладить отношения с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.

"Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность... Но мы должны построить модель отношений с ними. И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношениями все более-менее ясно, то наиболее слабой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать", - рассказал Кулеба.