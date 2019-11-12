В случае отмены санкций против РФ Украина должна получить компенсации - Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что мы живем в эпоху нарушенных обещаний/ УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал, как Украине стать членом Евросоюза, заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации.

В то же время Кулеба уверен, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба в интервью РБК-Украина.

Задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить макимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика", - отметил министр.

Напомним, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ранее заявил, что война между Украиной и Российской Федерацией завершится с возвратом временно оккупированных территорий. По его словам, Москва должна вернуть и аннексированный Крым.