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Кулеба рассказал, как Украине стать членом Евросоюза

10 ноября 2019, 11:30

Если Украина будет привлекать европейский бизнес и увеличивать количество лоукостов, то членство "придет само собой", уверен Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба отметил, что в течение ближайших 5 лет Украину могут не принять в ЕС / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который считает, что Объединенная Европа перестала быть ведущей силой мирового масштаба и не решает глобальных проблем, озвучил свой рецепт вступления Украины в Евросоюз. 

По его словам, Брюссель не может пообещать Украине членство в Европейском союзе. 

"Я понимаю, что мы сейчас не получим от ЕС ни громких обещаний, ни каких-то больших, масштабных проектов. Поэтому нам нужно сосредоточиться на другом. Если мы не можем открыть дверь, то давайте откроем все окна", - сказал Кулеба в эфире 5 канала.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции уверен, что если Украина должна продолжить увеличивать связи с Европой.

"Стратегия в том, чтобы шаг за шагом открывать "окна", запускать больше украинского бизнеса туда, привлекать больше европейского бизнеса сюда. Больше лоукост-перелетов между различными городами Украины и ЕС. Больше межчеловеческих контактов. И тогда членство в ЕС придет само собой", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что в течение ближайших 5 лет Украину могут не принять в ЕС, несмотря на то, что  украинское правительство поставило себе задачу добиться соответствия экономическим критериям для вступления в Евросоюз. 

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна наладить отношения с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями. 

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