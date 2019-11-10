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"Нет торговле с Кремлем": Кулеба призвал убрать эмоции из отношений с Россией

10 ноября 2019, 08:35

Украина сможет противостоять РФ лишь тогда, когда будет иметь деньги и надежных партнеров в других частях мира, подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал об эмоциях в отношениях Россией / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Украина должна наладить отношения с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями, рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее отметил, что Объединенная Европа перестала быть ведущей силой мирового масштаба и не решает глобальных проблем.

"Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность... Но мы должны построить модель отношений с ними. И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношениями все более-менее ясно, то наиболее слабой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать", - рассказал Кулеба.

При этом Кулеба призвал стать более прагматичными в отношениях с Россией и убрать эмоции, "которых слишком много".

"И на эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад, подальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну... и при этом становиться экономически сильными", - высказался он.

Также Кулеба обратил внимание на то, что Украина сможет противостоять РФ лишь тогда, когда будет иметь деньги и надежных партнеров в других частях мира.

 "Можно заходить в эту сферу: "Нет торговле с Кремлем!", но вопрос - где мы берем деньги на войну, на то, чтобы вооружать нашу армию, чтобы наша армия становилась еще сильнее и была способна выдержать давление российской регулярной армии?" - подытожил Кулеба в эфире 5 канала.

Отметим, в комментариях под видео украинцы отметили, что Кулеба сказал правду – "мы никому  не нужны".

"Які торгові відносини з росією?! Я проти! Багато зусиль за останні 5 років зроблено щоб періорієнтувати торг відносини на ринок европейського союзу. Можна сказати, від раші вадірвали з м'ясом, бо реально приросли і залежали ! Тимпаче зброю у них купувати не можна. Вони живуть війною. Заробляють на зброї, стають в цій сфері ще сильніші. Ви що хочете цьому сприяти?!", - спросила Аня Иванова.

"Кто то обещал взять Украину в ЕС и НАТО ? Напридумывают сами себе фантастики и верят в свои же бредни! Никому вы там не вперлись", - высказался некий пользователь Сети.

Читайте такжеКулеба рассказал, когда Путин приедет в УкраинуНапомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, кто в будущем может претендовать на получение двойного гражданства.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - заявил вице-премьер.

русский мир НАТО Кремль торговля война на Донбассе Дмитрий Кулеба
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