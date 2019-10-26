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У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство

26 октября 2019, 13:33

Либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, считает Дмитрий Кулеба.

Паспорт
Паспорт / REUTERS

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, кто в будущем может претендовать на получение двойного гражданства.

В комментарии ZN.UA он предложил использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь своей родине.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - заявил вице-премьер.

Дипломат подчеркнул, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной.

Читайте такжеВ Украине хотят разрешить двойное гражданство: плюсы и минусыКулеба полагает, что Украина не должна отторгать этих людей, а толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, что должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

Вице-премьер также категорически отверг возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства.

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