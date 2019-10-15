Снять запрет на двойное гражданство: Кабмин готовит украинцам неожиданный подарок

Кабмин готовит ззаконопроект о двойном гражданстве / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во вторник, 15 октября.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - отметил Кулеба.

Кулеба также уточнил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", - сказал дипломат, передает РБК-Украина.

Читайте такжеКлимкин рассказал, при каком условии в Украине нужно разрешать двойное гражданствоНапомним, в прошлом году между Киевом и Будапештом резко обострились отношения после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта. Теперь же венгерские документы массово забирают назад. Экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал, почему венгерским властям пришлось "сдать назад".

Оказалось, что попасть под крыло Будапешта частенько хотели не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами, которые не знают венгерского языка, а иногда даже не живут в Закарпатской области.