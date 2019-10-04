Венгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причина

Геннадий Москаль рассказал, почему Будапешт забирает венгерские паспорта у украинцев / УНИАН

В прошлом году между Киевом и Будапештом резко обострились отношения после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта. Теперь же венгерские документы массово забирают назад. Экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал, почему венгерским властям пришлось "сдать назад".

Оказалось, что стать попасть под крыло Будапешта частенько хотели не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами, которые не знают венгерского языка, а иногда даже не живут в Закарпатской области.

"Если гражданин хочет венгерский паспорт, ему дается направление в университет, где ему дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе – или бабушка, или мать были гражданами Венгрии. Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно. Надо его учить с детства. Это самый тяжелый язык в Европе", – рассказал Москаль в эфире Oboz.TV.

По словам политика, сначала Будапешт был не в курсе, что "мы коррумпируем". Однако, потом пришло прозрение, поэтому на данный момент идут суды, а паспорта забирают назад.

"Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается", - рассказал Москаль.

Информацию о том, кого лишили венгерского паспорта, можно получить, прочитав Вестник президента Венгрии.

"Сейчас они если одному дают, то человек 10-20 лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно принятия в гражданство", – резюмировал экс-глава Закарпатья.

Напомним, в Венгрии заявляли, что массово раздают паспорта жителям Закарпатья для того, чтобы они смогли участвовать в венгерских выборах.

Также сообщалось, что жители Закарпатья, получившие паспорт гражданина Венгрии, используют его для трудоустройства в странах Европейского Союза.