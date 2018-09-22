В МИД назвали причину выдачи венгерских паспортов на Закарпатье

Паспорт Венгрии дает возможность украинцам найти работу в странах ЕС / Фото: turizmusonline.hu

Жители Закарпатья, получившие паспорт гражданина Венгрии, используют его для трудоустройства в странах Европейского Союза.

Советник министра иностранных дел Тарас Качка заявил в эфире Громадського, что украинцы Закарпатской области не используют второй паспорт для проживания на территории Венгрии.

По словам чиновника, документ позволяет граждаам беспрепятственно найти работу в развитых странах – Нидерландах, Франции, Бельгии и других. С украинскими документы эти государства на работу принимают крайне редко.

Советник главы МИД подчеркнул, что Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте за нарушение основных правил.

"Поэтому эта ситуация может даже играть в пользу Украины", - подчеркнул Качка.

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Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта.

Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на инцидент с венгерскими паспортами в Закарпатье.