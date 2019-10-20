  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине рассказали, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство

20 октября 2019, 15:58

Информацию о перспективе узаконивания двойного гражданства для украинцев озвучил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Перспектива узаконивания Украиной двойного гражданства вполне реальна.

С таким заявлением публично выступил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода.

"Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, поехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", - сказал чиновник.

Однако, Кулеба категорически отверг возможность признания двойного гражданства Украины и России.
"Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключением, на которое мы имеем полное право", - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба публично распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место.
 

Россия паспорта двойное гражданство Дмитрий Кулеба Украина
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине рассказали, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн
15:58
В Кабмине рассказали, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство
15:56
В Чехии бус с украинскими заробитчанами слетел с трассы и перевернулся: 10 пострадавших Фото
15:50
Клетка – самый модный принт грядущей зимы 2020: стильные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
15:39
Гороскоп на завтра: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
15:34
Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП
15:25
Избитый россиянином Гвоздик застрял в госпитале: тренер рассказал о тревожных симптомах
14:54
"Чмо, из наливайки хиляет, сэр херов": "бздливое животное" Луценко засекли в Лондоне - видео Видео
14:08
"Утащил с собой на дно 829 человек":"самый опасный" корабль России оказался "дырявым корытом"
13:35
В Украине резко подешевел картофель
13:11
"Слабак": глава Киевской ОГА подал в отставку
12:45
Не за пьянство и не за буянство: МакГрегора обвинили в изнасиловании
12:21
"Был нормальный парень": Каменских раскрыла секрет своей жизни с Потапом Видео
11:59
Жители Луганщины увязли в долгах за свет: в трех городах "вырубили" воду
11:54
Сменщик Матиоса рассказал, как осуществлялась "чистка" кадров в прокуратуре
11:40
Самые модные женские стрижки на короткие волосы 2019: пикси, гарсон и паж - фото Фото
11:28
"Что зимой, что летом": в Сети опубликовали обезлюдевшие пляжи в Крыму Фото
11:23
"В рашке все на от*бись делают, как тебе, Илон Маск?": в России дали по щщам Диснейленду - фото Видео
11:05
Патриоты с беспилотником провели дерзкую акцию в Луганске: опубликовано мощное видео Видео
10:45
Гром для ВСУ: военный эксперт рассказал о новом мощном оружии для Украины
10:25
Как Путин намерен избежать наказания за Донбасс и Сирию мнение
10:09
Эксперт рассказал об опасном для НАТО плане Путина по Черному морю
10:05
Микроавтобус с украинцами на бешеной скорости "впечатался" в дерево в Венгрии – 10 пострадавших
09:53
Позвонила, позвонила: Меркель поговорила по телефону с Путиным - детали беседы
09:52
Построить стену между "ватой" и "вышиватой" не получится мнение
09:43
Кулеба рассказал, когда Путин приедет в Украину
09:33
"Пухнет от счастья": растолстевший главарь "ДНР" Пушилин повеселил Сеть
09:07
Перевод часов на зимнее время 2019: как высыпаться и почему важно улучшить освещение
09:00
"Она сошла с ума": Трамп распек обвинявшую республиканцев в связях с РФ Клинтон
08:56
Ничего у Зеленского с такой командой не выйдет мнение
08:44
Гороскоп на День повара 2019: кому ждать судьбоносную встречу, а кому - отлипнуть от любимых
08:36
Штраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках
08:10
"Произошло что-то о*уенное": под Киевом в жуткой аварии погибла популярная мотоблогерша Фото
08:08
10 пунктов, в которых Гладковский на самом деле виноват мнение
07:31
Три причины, по которым Зеленский не верит в миролюбие Путина мнение
07:30
Кто гений, кто семьянин, а кто "не вписывается в пространство": астролог назвал самые сильные и слабые стороны всех знаков Зодиака
07:29
Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке
07:11
Maruv в красном белье вышла на сцену и свела с ума поклонников Фото Видео
07:00
Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки Фото
06:51
Зеленский на пороге грандиозной катастрофы мнение
06:29
Били по голове и увезли в багажнике на пустырь: под Киевом двое копов 4 часа истязали мужчину Видео
06:04
Коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад, гдадиент и модный френч - фото Фото
05:48
С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах Фото
05:23
Кораблекрушение с 20 погибшими: суд дал 9 лет тюрьмы капитану катера Иволга
05:07
Магнитная буря 21 октября: как пережить тремор и скачки давления Видео
04:54
Потенциально опасен: к Земле мчится гигантский астероид
04:33
В Минфине рассчитывают получить 500 млн евро от ЕС до конца года
04:17
Вкусные поздравления с Днем повара 2019 – тексты и живые открытки Фото
03:52
Диетолог развенчала популярные мифы о воде
03:30
Ответ Кремлю: украинский генерал пригрозил РФ "ракетами-невидимками" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять