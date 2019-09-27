"Клуб неудачников": вице-премьер распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, назвал Союз независимых государств (СНГ) клубом неудачников,

Свое мнение он высказал в интервью ЕП.

"СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно разойтись. А люди, которые даже разойтись не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история ", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба обьяснил, как Украина сможет стать членом Евросоюза, а также озвучил рецепт интеграции Украины в НАТО.