Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев пытался помешать России вернуться в ПАСЕ / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пытался помешать России вернуться в ПАСЕ.

В интервью Цензор.нет он сообщил, что Украина хотела оплатить членские взносы в организацию сверх нормы, надеясь, что это компенсирует отсутствие России в ПАСЕ.

Журналист уточнила, что Киев заплатил 400 тысяч долларов взносов, что уже значительно превысило норму, чтобы показать, что ПАСЕ может существовать и без российских выплат. Однако другие страны Украину не поддержали.

По словам Кулебы, отклонение инициативы Киева было связано с жесткой позицией генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который постарался пресечь украинское предложение. Дипломат подчеркнул, что большинство стран заняли позицию генсека.

Кулеба констатировал, что Украина впустую потратила очень большую сумму.

Напомним, в ПАСЕ 26 июня приняли решение вернуть Россию в ведомство, но выдвинули стране ряд условий. В 2014-м в Ассамблее РФ лишили основных полномочий из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. После возвращения России в ПАСЕ комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии Ассамблеи.

Позже специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что решение вернуть Российскую Федерацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибкой.