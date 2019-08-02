Волкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка

Возвращение России в ПАСЕ было большой ошибкой, полагает Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что решение вернуть Российскую Федерацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы было ошибкой.

Возвращение РФ в ПАСЕ "ударило" по авторитету Совета Европы, рассказал дипломат в интервью Тижню.

Собеседник подчеркнул, что Совет Европы был важнейшей организацией по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и решение вернуть Россию в ПАСЕ нанесло "большой вред ее авторитету".

"…это не значит, что Европа сейчас перелистывает страницу и забывает о российской агрессии. Наоборот, сейчас растет обеспокоенность из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах", - добавил Волкер.

Напомним, в ПАСЕ 26 июня приняли решение вернуть Россию в ведомство, но выдвинули стране ряд условий. В 2014-м в Ассамблее РФ лишили основных полномочий из-за захвата Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. После возвращения России в ПАСЕ комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии Ассамблеи.