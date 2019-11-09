"Европа не решает проблем": у Гончарука разочаровались в ЕС

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Д.Кулебы

Объединенная Европа перестала быть ведущей силой мирового масштаба и не решает глобальных проблем, заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, Европейский Союз становится все более локальным, а на первое место выходят страны Востока.

"Европа перестала быть мировой силой, она не решает глобальных проблем, а все больше становится такой локальной, местной", - подчеркнул он, выступая в субботу в рамках Киевского международного форума.

Вместе с тем он признал, что Украина остается в векторе Европы, поэтому призвал мыслить в европейских категориях.

Читайте также"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию"Я считаю, что в принципе будущее находится на Востоке, но географически, исторически, культурно мы являемся Европой, поэтому должны мыслить в категориях европейской нации в мире и той роли, которую Европа в широком смысле будет играть в будущем", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.