"Выскользнет из ослабевших рук": Кулеба предрек завершение войны с РФ

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Война между Украиной и Российской Федерацией завершиться с возвратом временно оккупированных территорий. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Москва должна вернуть и аннексированный Крым.

При этом он указал, что на данный момент еще не известно, сколько должен компенсировать Кремль.

"Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры нужно считать", - отметил Кулеба в интервью РБК-Украина.

В то же время он выступил за нормализацию отношений между Киевом и Москвой, но Кремль должен заплатить за свои действия.

"Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", - заявил политик.

Кроме того, он считает, что Крым пошел по так называемой "балтийскую модель", как Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР без признания на Западе, но это не мешало продолжать сотрудничество с Кремлем.

"Я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", - объяснил Кулеба.

Также он уверен, что полуостров вернется под юрисдикцию Киева, а именно Крым "просто выскользнет из ее (РФ, - ред.) ослабевших рук".

Напомним, что ранее бывший первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи заявил, что в захваченном Крыму Российская Федерация реализует замещение населения, а это - военное преступление.