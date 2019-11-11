В Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины

Минобороны сейчас не видит возможности нападения РФ на южную часть Украины, сообщил Андрей Загороднюк / Reuters

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинская сторона сейчас не видит возможности нападения Российской Федерации на юг нашей страны.

Украина всегда чувствуем угрозу со стороны России, рассказал глава Минобороны в интервью ТСН.

Собеседник добавил, что в оборонном ведомстве рассматривают разные сценарии относительно российской агрессии.

"Мы не видим усиления какого-то критического, то есть который бы входил не в те планы, о которых мы знали еще с начала года. Милитаризация Крыма происходит, это факт, постоянно", - сказал чиновник.

Загороднюк подчеркнул, что украинская сторона следит за захваченным РФ полуостровом, "разведка работает", и Киев знает о действиях противника. "Но мы сейчас не видим того сценария, что-то критически поднялось и какая ситуация ожидает нас в ближайшее время", - добавил он.

Ранее экс-глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин говорил, что Россия после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса ударит по южной части Украины. Бывший чиновник считает, что удар по югу Украины может решить очень многое для президента РФ Владимира Путина.