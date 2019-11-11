Прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР": в России дали Киеву совет

В России советуют Киеву пойти на прямой диалог с "ЛНР" и "ДНР" / Reuters

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от аннексированного Россией Крыма Сергей Цеков, который ранее назвал условие возвращения Украине захваченных кораблей, высказался о заявлении Киева о завершении разведения сил в районе Петровского на Донбассе.

Он назвал заявление пресс-центра операции объединенных сил "хорошим", а также добавил, что такие действия "приветствуются всеми здравомыслящими силами" в Украине, в "ДНР" и "ЛНР".

При этом Цеков посоветовал Киеву пойти на прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", поскольку "без него установить мир будет невозможно".

Более того, чиновник выразил надежду, что Минские соглашения в полном объеме будут выполнены, передают росСМИ.

Отметим, практическая фаза разведения сил в Петровском завершилась 11 ноября, заявил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

Читайте такжеГлавари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и ПетровскоеНапомним, в понедельник, 11 ноября, парламент так называемой "ДНР" принял постановление, согласно которому "республика" жестко пригрозила Киеву ввести подразделения "Министерства внутренних дел" в район разведения сил у села Петровское в случае, если украинская сторона введет силы полиции и Национальной гвардии в этот район.

"В случае нарушения пункта 8 Рамочного решения от 21 сентября 2016 года посредством ввода на демилитаризованный участок в районе Петровского контингента Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в зону разведения сил и средств симметрично будут введены подразделения МВД ДНР", - заявил, представляя депутатам документ, председатель комитета парламента по безопасности и обороне Виталий Кравец.